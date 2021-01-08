В США высоко оценили новый российский мотоцикл Ural

В США высоко оценили новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO. Об этом сообщает американский портал Cycle World.

В количестве двадцати штук их выпустил Ирбитский мотоциклетный завод. Как уточняется, один такой мотоцикл имеет мощность в 41 лошадиную силу и стоит 26 999 долларов.

Байк имеет расширенные внедорожные возможности, регулируемые амортизаторы, новые багажные стойки сзади и спереди коляски, защитные дуги, заднюю передачу, дополнительное освещение, крепление для GPS и двойной USB-слот для зарядки.

В материале говорится, что благодаря этому мотоцикл является крайне практичным и способен вместить «всю семью и недельный запас продуктов».

В заключение авторы говорят, что эта модель совмещает в себе анахроническую концепцию, практичность, обезоруживающий внешний вид и утилитарность. Все это «делает Ural не просто очаровательной диковинкой», пишут журналисты.

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