Карты не проходивших техосмотр автомобилей будут аннулировать

С 1 марта МВД начнет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, которые на самом деле его не проходили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новую редакцию Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Если документ будет аннулирован, соответствующие данные будут вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). В ней также будут содержаться съемки и данные с процедуры техосмотра каждого автомобиля.

Оформивших карту без реального техосмотра операторов будут штрафовать по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств». Размер взыскания будет варьироваться от ста до трехсот тысяч рублей.

Кроме того, с начала действия документа диагностические карты будут выдавать в электронном виде, при необходимости автовладельцы смогут получить бумажный аналог.

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