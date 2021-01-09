В ДТП под Брянском пострадали шесть граждан Белоруссии

В Брянской области в ДТП с микроавтобусом, по предварительным данным, пострадали шесть граждан Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по области.

«По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса «Мерседес Спринтер», который ехал в сторону Брянска со стороны Белоруссии», — сказали в МВД.

Причины аварии и степень тяжести пострадавших не сообщается.

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