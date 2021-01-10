В России появился новый штраф для водителей

В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект дополняет КоАП РФ новой статьей 12.21.4: «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

За это нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере ₽1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере ₽5 тыс.

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