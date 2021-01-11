На ЦКАД начали штрафовать за неоплаченный проезд

| Бернст Ю.

В России в связи с вступлением в силу поправок к КоАП начал действовать новый вид штрафа — за бесплатный проезд по платной дороге, пишет газета «Коммерсантъ».

Размер штрафа за данное нарушение составляет 1,5 тыс. руб. для владельцев легковых автомобилей и 5 тыс. руб. — для владельцев грузовиков и автобусов.

Ространснадзор применяет санкцию не чаще одного раза в сутки для одной машины. При закрытии водителем долга перед оператором автодороги в течение 20 дней постановление отменяется.

Новые штрафы предназначены прежде всего для Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, где будет налажена безбарьерная система оплаты free-flow: при отсутствии шлагбаумов деньги списываются со счетов водителей с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Санкция сможет применяться и на платных дорогах без free-flow, например, если водитель проехал бесплатно, сломав шлагбаум или пристроившись вплотную за грузовиком.

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