Российских водителей могут начать лишать прав за 3 грубых нарушения в год

Министерство юстиции планирует внести в проект нового КоАП норму, согласно которой за три грубых нарушения ПДД в течение года водителей страны будут лишать прав. Об этом сообщает «Коммерсант».

К таким нарушениям относятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и превышение скорости на 60 километров в час.

Кроме того, изменения подразумевают ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде при перевозке детей до 16 лет. В случае принятия поправок, нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет.

Как отмечается, новый КоАП должен был начать действовать с 2021 года, однако пока еще не внесен в правительство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московская ГИБДД в декабре выписала более 2 тыс. штрафов по камерам