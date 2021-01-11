Источник назвал причину ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Названа причина столкновения самосвала с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, водитель грузовика не cправился с управлением и врезался в колонну автобусов.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По информации СМИ, четыре человека погибли, десять пострадали. Повреждения получили пять автобусов Минобороны РФ.

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