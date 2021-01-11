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В ДТП с военной колонной в Подмосковье пострадали 24 человека

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В результате аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадали 24 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Всего пострадали 28 человек, четверо из них погибли», — рассказал собеседник агентства.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. Минобороны подтвердило гибель четырех человек. В настоящее время водитель грузовика задержан.

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