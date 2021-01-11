Эксперты приветствовали идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

Автоэксперты в беседе с РИА «Новости» поддержали идею ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел заявил, что необходимо сделать более серьезные наказания за такие нарушения, как проезд на красный свет или выезд на встречную полосу.

Кроме того, по словам эксперта, за первое и второе нарушение водителей нужно штрафовать, а за третье грубое несоблюдение правил — лишать прав.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал идею ужесточить наказание за проезд на красный свет.

Однако он отметил, что новые санкции должны применяться ко всем водителям без исключения.

«Необходимо, чтобы была неотвратимость наказания, чтобы не только обычных водителей троллейбусов лишали прав, но и любых персонажей с любыми удостоверениями», — сказал Канаев.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует внести в проект нового КоАП норму, согласно которой за три грубых нарушения ПДД в течение года водителей страны будут лишать прав.

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