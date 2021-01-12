Женщина за рулем пыталась протаранить башню Трампа

В США женщина за рулем автомобиля пыталась протаранить небоскреб Trump Tower в Чикаго, передает телеканал CBS Chicago.

Как сообщается, инцидент произошел рано утром во вторник, 12 января.

По данным полиции города, 31-летняя водитель сделала это намеренно. Женщина объехала на тротуаре полицейских, после чего врезалась в ограждение.

Отмечается, что правоохранители уже арестовали ее. В результате произошедшего никто не пострадал.

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