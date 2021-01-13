В опрокинувшемся автобусе в Ростовской области находились граждане Украины

В опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, предварительно, находились граждане Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, в автобусе находились граждане Украины», — сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что среди пострадавших есть один ребенок.

Авария произошла в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 «Дон». По данным источника, один человек погиб, четверо пострадали. По информации полиции, пострадавших трое. Автобус следовал из Москвы в Луганск.

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