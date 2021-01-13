Путин назвал регионы, отстающие в области дорожного строительства

Президент России Владимир Путин перечислил регионы, которые отстают по кассовому исполнению федерального бюджета на дорожное строительство, передает «Интерфакс».

«По объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году», — отметил глава государства.

По его словам, такими субъектами стали Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейский автономный округ.

Он уточнил, что исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КоАП дополнили штрафом за бесплатный проезд по платной дороге

— На ЦКАД начали штрафовать за неоплаченный проезд

— В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь машин