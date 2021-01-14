Шесть автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
По данным ведомства, пострадавших в результате произошедшего нет.
Уточняется, что авария произошла на Садовом кольце в районе дома 18 по Валовой улице.
Также сообщается, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 3,7 км.
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