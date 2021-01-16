Пассажирский автобус врезался в столб в Иркутске

В Иркутске рейсовый автобус врезался в столб, уходя от столкновения с другим автомобилем на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в Правобережном округе Иркутска, возле торгового центра «Евразия».

«Автобус 90 маршрута во избежание столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом, свернул с проезжей части и совершил наезд на препятствие (столб)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что медпомощь потребовалась двум пассажиркам. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

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