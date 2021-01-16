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Водитель каршеринга влетел в толпу людей в Петербурге

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В Петербурге автомобиль каршеринга сбил толпу пешеходов на переходе. Об этом пишет РЕН.

Инцидент произошел на улице Шаврова, камера видеонаблюдения зафиксировала аварию.

На кадрах видно, как водитель каршеринга врезался в поворачивающий внедорожник и не смог остановить автомобиль. Машина врезалась в дорожный знак и наехала на людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате происшествия серьезных травм ни у кого зафиксировано не было. В больницу госпитализировали одну женщину с травмами легкой степени.

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