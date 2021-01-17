Водителям разрешат не брать с собой права в ряде регионов России

В ряде регионов России водителям разрешат не возить с собой водительские права. Вместо них они смогут использовать специальное приложение, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Об этом сообщает rg.ru.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — сообщил Качанов.

По его словам, инспекторам выдадут специальные считывающие устройства.

Издание сообщает, что эксперимент планируется запустить в ряде регионов страны. Однако, в каких именно, замглавы Минцифры не уточнил.

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