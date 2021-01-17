В Москве дорожный патруль вытащил из снега больше 100 автомобилей за день

В Москве вытащили из снега больше 100 автомобилей за сутки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
«Минувшие сутки стали рекордными по количеству тех, кому понадобилась помощь дорожного патруля за время существования службы. За сутки вытащили из снега в Москве более 100 автомобилей», — рассказали в пресс-службе.
Также за день было оформлено 134 ДТП и составлено 67 европротоколов.
Отмечается, что работа осуществлялась круглосуточно и в усиленном режиме.
Как сообщает начальник дорожного патруля Андрей Гаращук, из-за сложных погодных условий было много мелких аварий, которые затрудняли и без того непростое движение в городе.
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