Пятеро взрослых и четверо детей пострадали при ДТП в Чечне

Пятеро взрослых и четверо детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.
«Водитель «ВАЗ-217030», 1963 года рождения… совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101» под управлением водителя 1988 года рождения, который имел право преимущественного проезда перекрестка», — говорится в сообщении.
После аварии с травмами различной степени тяжести девять человек доставили в районную больницу в Гудермес.
По данным ведомства, перевозка детей осуществлялась в нарушение требований ПДД, а двое пострадавших детей сидели на руках матерей.
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