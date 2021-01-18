В сети продают 48-летнюю «Волгу» за три миллиона рублей

В России продают 48-летний автомобиль ГАЗ-24 «Волга» за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на портале «Авто.ру».

Автомобиль 1973 года оснащен автоматической коробкой передач, его пробег составляет всего 310 километров.

В объявлении говорится, что машина была восстановлена до состояния новой инженерами Горьковского автомобильного завода непосредственно в цехах предприятия. Все детали в автомобиле оригинальные.

В настоящий момент красная «Волга» находится в частной коллекции.

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