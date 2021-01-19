Камеры за год выявили в РФ на 16% больше нарушений ПДД

| Бернст Ю.

Камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Там сообщили, что данный показатель на 16% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда было зафиксировано 115,2 млн нарушений ПДД.

В ведомстве добавили, что места размещения камер определяются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам анализа аварийности в субъектах РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Письма счастья: когда камеры начнут штрафовать авто без ОСАГО

— Российских водителей могут начать лишать прав за 3 грубых нарушения в год

— В ГИБДД назвали самые частые нарушения среди водителей в Москве