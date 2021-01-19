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Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Подмосковье

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В Московской области микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что ДТП произошло на 72-м км трассы М-7 в Павловском Посаде.

В результате погибли три человека, еще шесть травмированы.

По предварительным данным, виновник аварии — водитель микроавтобуса. «Возможно, он уснул за рулем», — рассказал источник.

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