Правительство планирует повысить утильсбор на легковушки и грузовики

Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ на 25%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что увеличение ставок не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как оно будет компенсировано государственной поддержкой отраслевых программ.

Согласно проекту, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей.

Сроки повышения утильсбора в документе не указываются.