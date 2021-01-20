Брат модели Натальи Булычевой погиб, выходя из трамвая, а месте с ним под колеса иномарки попали еще двое пассажиров, пишет в среду «Московский комсомолец».

«Это произошло в 23.37 у трамвайной остановки на Красноказарменной улице. Ваня возвращался домой с квиза — он в свободное время часто ходил с друзьями на интеллектуальные викторины. Он вышел из трамвая. В это время мимо на большой скорости пролетала «Шкода». Брата от удара отбросило на 20 метров. Кроме него пострадали еще два человека — такие же пассажиры трамвая», — рассказывает она.

По словам модели, второй молодой человек в последний момент успел оттолкнуть свою спутницу в сторону. Тем не менее, оба после наезда легковушки с серьезными травмами попали в больницу. Ивана спасти не удалось, хотя первое время после аварии молодой человек еще жил.

«Свидетель аварии нашел мобильный телефон брата и позвонил родителям. Мама с папой приехали на место ДТП. Ваня уже был в черном мешке. Полицейский пытался не допустить контакта с виновником аварии — 27-летним Денисом Журавлевым. Родители так и не смогли посмотреть ему в глаза», — отметила Булычева.