В Калужской области в ДТП с участием скорой помощи погибли 2 человека

В Калужской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

В результате столкновения погибли две пациентки, находящиеся в «скорой», — 1995 и 2003 годов рождения. Водитель и фельдшер получили травмы, они госпитализированы.

По предварительным данным, машина скорой помощи выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Другое крупное ДТП в четверг, 21 января, произошло в подмосковной Электростали, в результате аварии пострадали не менее 8 человек.