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Госдума может запретить штрафовать спецтранспорт со включенными мигалками

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Депутаты от ЛДПР предложили внести в Госдуму законопроект, запрещающий штрафовать владельцев спецтранспорта с горящим проблесковым маячком синего цвета при нарушении ПДД по служебной необходимости. Пояснительная записка к документу опубликована в Telegram-канале замруководителя ЛДПР Ярослава Нилова.

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что нарушения спецтранспорта фиксируются камерами, а собственникам транспортных средств (госорганам) впоследствии приходят штрафы.

В документе также упоминаются случаи, когда госорганы перекладывали административную ответственность за нарушения на водителей, в том числе управляющих машинами скорой помощи.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД.

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