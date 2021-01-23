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Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, ехавшим в Гранд-Каньон

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Один человек погиб и 33 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, направляющимся в национальный парк Гранд-Каньон в США. Об этом информирует NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января, в штате Аризона недалеко от парка. Отмечается, что всего в автобусе находились 48 человек. В результате ДТП 33 человека получили легкие ранения, девять были направлены в больницы, состояние двух оценили как критическое.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Саратовом погибли три человека.

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