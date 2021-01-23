Пьяный водитель наехал на ребенка в Крыму

Водитель в состоянии алкогольного опьянения в Джанкойском районе Крыма выехал на тротуар и сбил двух человек, в том числе ребенка. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Стальное. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика. После этого машина наехала на электроопору.

Оба пешехода получили травмы и были направлены в Джанкойскую районную больницу. Водитель задержан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 33 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом, направляющимся в национальный парк Гранд-Каньон в США.