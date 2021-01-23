Под Новосибирском три человека погибли в ДТП

В Новосибирской области три человека погибли, двое пострадали в аварии. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов, пишет РИА «Новости».

Авария произошла в 14.40 (10.40 мск) в Черепановском районе на 126-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

«31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai IX35, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением 37-летнего водителя», — сказал Страдымов.

На месте скончались женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, в больнице — 40-летний пассажир автомобиля Toyota. Травмы получили пассажир Hyundai и водитель внедорожника.

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