Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в этом году

Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» назвал новые штрафы для автомобилистов, которые появились в 2021 году.

В частности, он указал, что в КоАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистов ждет предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. По словам юриста, в неюридической среде такую меру назвали «штраф за автохлам».

Штрафом до 2 тыс. рублей будут выписывать за мойку автомобиля в запрещенных местах.

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