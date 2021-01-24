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Судебные приставы и сами водители могут отследить статус отправленных им заказных писем со штрафами на сайте «Почты России». В итоге приставов и судью не получится убедить в том, что вы не получали документ, в случае если обратная информация имеется на сайте «Почты России» Судебные приставы и сами водители могут отследить статус отправленных им заказных писем со штрафами на сайте «Почты России». В итоге приставов и судью не получится убедить в том, что вы не получали документ, в случае если обратная информация имеется на сайте «Почты России»

Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в этом году

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Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» назвал новые штрафы для автомобилистов, которые появились в 2021 году.

В частности, он указал, что в КоАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистов ждет предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. По словам юриста, в неюридической среде такую меру назвали «штраф за автохлам».

Штрафом до 2 тыс. рублей будут выписывать за мойку автомобиля в запрещенных местах.

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