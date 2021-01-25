Четыре человека стали жертвами ДТП в Архангельской области

Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии, произошедшей на трассе Архангельск — Северодвинск в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. Все погибшие были пассажирами российской машины. Еще одному человеку удалось выжить, его направили в больницу.

В Hyundai Tucson находились женщина и ее 12-летняя дочь, мать госпитализировали, девочка не получила травмы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в аварии на трассе в Удмуртии.