Бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ удостоен знака «Российское качество»

Автомобильный бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть», удостоен знака «Российское качество».

Соответствующие диплом и свидетельство выданы Всероссийской организацией качества. Документы подтверждают, что качество выпускаемой продукции существенно выше требований, установленных российскими нормативными документами и международными стандартами.

Обеспечение наивысших стандартов качества производимой продукции является главным приоритетом деятельности НК «Роснефть». В 2018 году Компания первой в России приступила к производству бензина марки «Евро 6» с улучшенными экологическими характеристиками. Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

«Роснефть» планомерно расширяет выпуск и географию реализации бензина «Евро 6». В настоящее время высокоэкологичное топливо, помимо Саратовского НПЗ, производится также на РНПК и Уфимской группе НПЗ Роснефти.

Производство топлива высокого экологического класса на Саратовском НПЗ стало возможно благодаря реализации масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, высокой профессиональной компетенции сотрудников, а также новым инженерным решениям. «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.