Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Авто новости

close

Бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ удостоен знака «Российское качество»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Автомобильный бензин «Евро 6» производства Саратовского НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть», удостоен знака «Российское качество».

Соответствующие диплом и свидетельство выданы Всероссийской организацией качества. Документы подтверждают, что качество выпускаемой продукции существенно выше требований, установленных российскими нормативными документами и международными стандартами.

Обеспечение наивысших стандартов качества производимой продукции является главным приоритетом деятельности НК «Роснефть». В 2018 году Компания первой в России приступила к производству бензина марки «Евро 6» с улучшенными экологическими характеристиками. Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

«Роснефть» планомерно расширяет выпуск и географию реализации бензина «Евро 6». В настоящее время высокоэкологичное топливо, помимо Саратовского НПЗ, производится также на РНПК и Уфимской группе НПЗ Роснефти.

Производство топлива высокого экологического класса на Саратовском НПЗ стало возможно благодаря реализации масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, высокой профессиональной компетенции сотрудников, а также новым инженерным решениям. «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.