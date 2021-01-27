Столкновение троллейбуса с 4 машинами произошло во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Авария случилась на улице Русской, где троллейбус въехал в четыре автомобиля.

В результате пострадал водитель троллейбуса, ему оказывается медицинская помощь. Пассажиров в троллейбусе на момент аварии не было.

Другие участники ДТП не пострадали. По факту аварии инициирована проверка.

Ранее «Известия» узнали, что Минтранс намерен ввести реестр с рейтингом компаний, осуществляющих коммерческие грузовые или пассажирские перевозки.