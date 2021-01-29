МВД назвало условие отмены штрафов за нарушение ПДД в непогоду

В МВД России рассказали, какое условие может стать причиной отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что таким обстоятельством могут быть данные комплексов специальных технических средств, в том числе фото- и видеофиксации.

В частности, штраф может быть отменен за нарушения в условиях непогоды, например при снегопаде или плохой видимости.

Минтранс ранее в 2019 году составлял рекомендации, согласно которым спецтехсредства не должны фиксировать нарушения ПДД в условиях непогоды. Эти же показания дала своим подразделениям летом 2020 года Госавтоинспекция. Однако при получении штрафа водитель имеет право его обжаловать.

В январе 2021 года Минюстиции заявил о намерении внести в проект нового КоАП норму, по которой за три грубых нарушения ПДД в течение года водителей будут лишать прав.