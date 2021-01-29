Из России отзовут более 82 тыс. опасных автомобилей Lexus и Toyota

| Бернст Ю.

Из России отзовут 82 405 опасных для людей автомобилей Lexus И Toyota, сообщается на сайте Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат модели Lexus LX570 и Toyota LC200, которые были реализованы с 31 января 2013 года по настоящее время. В ведомстве пояснили, что внедорожники оснащены форсунками с подогревом, и есть вероятность, что со временем корпус нагревателя может треснуть и в него попадет какая-либо жидкость. Минимальным последствием в таком случае станет короткое замыкание и перегрев, при худшем варианте развития событий произойдет возгорание.

Представители Lexus и Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через письма или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах заменят форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные.

В декабре 2020 года Audi и Volkswagen сообщили, что отзовут в РФ 127 автомобилей для ремонта. Под отзывную кампанию попали 125 кроссоверов Audi Q3 и два хетчбэка Volkswagen Golf из-за бракованных педалей тормоза, которые могут сломаться во время эксплуатации.