Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

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На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro?n в Самарской области, 29 января 2021 года
На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года На месте столкновения грузовика DAF, внедорожника «Шевроле Нива» и пассажирского микроавтобуса Citro&euml;n в Самарской области, 29 января 2021 года

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

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После аварии с микроавтобусом под Самарой госпитализированы 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

В ведомстве рассказали, что состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, а восемь находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 10 человек.

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