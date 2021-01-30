При ДТП с автобусом в Башкирии пострадали семь человек

В результате столкновения частного автобуса с грузовиком в городе Октябрьском в Башкирии пострадали семь человек, в том числе один подросток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.

Отмечается, что автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком КамАЗ, который убирал снег. Инцидент произошел около 06.30 (мск) в субботу, 30 января.

За медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний молодой человек. Всего в автобусе находились 10 человек.

Ранее сообщалось, что после ДТП под Самарой 11 человек находятся в реанимации.