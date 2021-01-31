Пентагон временно отказался от планов по вакцинации в Гуантанамо

Пентагон временно отказался от планов по вакцинации от коронавируса заключенных в спецтюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Он сообщил, что ни один из заключенных Гуантанамо не прошел вакцинацию.

По словам представителя военного ведомства, в Пентагоне «приостановили» реализацию данного плана, так как пересматривают протоколы защиты военного состава.

«Мы остаемся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», — написал Кирби в соцсети.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в стране за три недели вырастут до 1 млн доз в день.