Правила тюнинга автомобилей ужесточили в России

В России изменились правила тюнинга для автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, автовладельцу может быть отказано в получении разрешения на тюнинг в двух условиях. Первое подразумевает отсутствия заключения от испытательной лаборатории, которая оценивает соответствие ГОСТ.

Вторым условием является наличие в соцреестре протокола проверки, который выдается испытательной лабораторией.

Данное решение вступает в силу с 1 февраля.

Ранее стало известно, что в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» было внесено требование о фотосвидетельствовании автомобиля, который будет проходить техосмотр.