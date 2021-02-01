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МВД одобрило документ об использовании индикаторов риска при проведении ТО

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МВД России приняло приказ об утверждении индикаторов риска, которые будут использоваться сотрудниками ГИБДД в ходе осуществления внеплановых проверок операторов технического осмотра. Соответствующий документ в понедельник, 1 февраля, выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе указывается, что были утверждены «индикаторы риска нарушения обязательных требований операторами технического осмотра транспортных средств».

Как отметили в ведомстве, они разделены на пять групп, в зависимости от тяжести выявленных нарушений правил проведения ТО транспортных средств и правил организации и проведения ТО автобусов.

В документе говорится, что индикатором риска будет являться публикация в СМИ и интернете в течение года от момента подачи в полицию заявлений, сведения о трех и более фактах оформления оператором техосмотра диагностических карт автомобилей, техосмотр которых на самом деле не выполнялся. Кроме того, к индикатором риска будут относиться сведения о пяти и более фактах несоответствия номеров компонентов транспортных средств, а также нарушения обязательных требований в работе операторов техосмотра.

Ранее стало известно, что техосмотр автомобилей начнут фиксировать на камеру.

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