Минтранс смягчит требования к фотосъемке при техосмотре

Министерство транспорта упростит требования норм техосмотра, которые вступают в силу 1 марта текущего года. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что новая мера поможет избежать прохождения техосмотра «на бумаге», когда автомобиль не предоставляется в уполномоченную организацию. Для этого существует процедура фотофиксации во время техосмотра.

Согласно требованиям, помимо фотографий потребуются показания системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям».

По данным газеты, в дальнейшем выяснилось, что в крупных городах из-за плотной застройки и искажения спутникового сигнала многие операторы не смогут соблюсти требование о погрешности координат снимков.

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