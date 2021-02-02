Минтранс пересмотрит требования к фотографиям автомобилей в ходе ТО

Минтранс России пересмотрит требования к фотографиям автомобилей, которые должны быть сделаны в ходе технического осмотра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно новым правилам прохождения ТО, которые вступают в силу с 1 марта, машины будут фотографировать до и после диагностики. Эти снимки должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.

Однако плотная застройка вокруг пунктов техосмотра приводит к экранированию спутникового сигнала. Погрешность составляет порядка 15 метров.

В Минтрансе заявили, что рассматривают возможность корректировки требований, в частности ведомство может увеличить допустимую погрешность координат.

Ранее МВД России приняло приказ об утверждении индикаторов риска, которые будут использоваться сотрудниками ГИБДД в ходе осуществления внеплановых проверок операторов технического осмотра.