В ДТП в Крыму погибли четыре человека

В Кировском районе Крыма произошло лобовое столкновение двух легковых машин, из-за чего четыре человека погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли», — сказал собеседник агентства.

О состоянии трех человек, получивших травмы, не сообщается. Причины аварии также не уточняются.

Ранее три человека погибли в ДТП под Тверью.