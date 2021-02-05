В Дагестане в ДТП с автобусом погибла женщина

В Дагестане столкнулись автобус и три легковых машины, из-за чего погибла женщина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД региона.
«ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Ладой Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала - Крым. Для того, чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет», — сказали в МВД.
Отмечается, что другие машины задели Toyota Camry.
Пассажиры автобуса не пострадали. Водителя ВАЗ-2114 доставили в больницу, еще одна 33-летняя женщина погибла.
Ранее в ДТП в Крыму погибли четыре человека.