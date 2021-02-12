Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за непогоды

На заснеженных московских дорогах вечером в пятницу пробки достигли 10 баллов, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Сильные заторы наблюдаются на Садовом и третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. В основном цвет дорог на этих магистралях либо желтый, либо красный или багровый.

Также на МКАД в настоящее время зафиксировано более 10 ДТП.

По прогнозам сервиса, 10-бальные пробки сохранятся в столице до 20.00 мск, после чего дороги станут свободнее.

В пятницу в Москве практически весь день идет снег, образовалась гололедица и в некоторых районах города была замечена вьюга. По состоянию на 17.13 мск, температура воздуха в Москве составляет -14°C.

Ранее синоптики предсказали москвичам самый продолжительный с 2018 года снегопад.