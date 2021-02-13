Москвичей предупредили о перекрытии улиц ночью для вывоза снега

Часть улиц Москвы перекроют в ночное время для оперативного вывоза снега, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Так, с 23.00 мск будет частично перекрыто движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков.

Кроме того, ночью возможны непродолжительные перекрытия еще 18 улиц.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб», – указано в сообщении.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снегопад закончится к полуночи субботы. Власти Москвы сообщили, что планируют очистить город от снега за пять суток.