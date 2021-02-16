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Пробки в Москве достигли 10 баллов

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Пробки достигли 10 баллов на московских дорогах вечером во вторник, 16 февраля, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Сильные заторы наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Притом движение затруднено почти по всем центральным улицам.

В столичном департаменте транспорта уже предупредили автомобилистов, что ближайшие несколько часов будут сложными: высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом, гололедицей и снижением скоростей.

«Поездки на личном транспорте лучше отложить на более позднее время. Для срочных поездок используйте городской транспорт», — говорится в сообщении департамента.

По данным сервиса, пробки будут сохраняться в столице до 20.30 мск.

Ранее заммэра рассказал, когда Москву очистят от снега.

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