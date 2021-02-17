Жертвами ДТП с автобусом в Иркутской области стали четыре человека

Грузовик, рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в среду на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области, погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как стало известно, авария произошла на трассе А331 «Вилюй» около 04.00 (23.00 мск 16 февраля) между городами Тулун и Братск в районе населенного поселка Кузнецовка.

В ведомстве уточнили, что жертвами аварии стали водитель автобуса и три человека, которые были в автомобиле Toyota Ipsum.

Там добавили, что в автобусе, который ехал из Иркутска в Братск, находились около 25 пассажиров.

Данные о пострадавших уточняются.

В конце января в Башкирии столкнулись автобус и грузовик. В этом ДТП пострадали семь человек.