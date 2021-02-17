Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до пяти

Число жертв ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей, которые столкнулись на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области, увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Ранее стало известно о четырех погибших и троих пострадавших.

В пресс-службе рассказали, что во время разбора поврежденного легкового автомобиля был найден еще один погибший пассажир. «Предварительно, это 22-летняя девушка», — указано в сообщении.

По факту ДТП полиция завела уголовное дело.