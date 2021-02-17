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Пробки растянулись на 190 км в утренний час пик в Москве

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Длина заторов на дорогах Москвы утром 17 февраля составляет 190 километров. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

На МКАД на 102-м километре столкнулись два грузовика, на 60-м километре по внутренней стороне также авария с фурой.

Также движение затруднено на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.

Ожидается, что утром и днем пробки достигнут 6-7 баллов, а вечером — 8-9 баллов.

Вечером 16 февраля заторы на дорогах Москвы оценивались в 10 баллов.

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