Нижегородский чиновник сбил школьницу на переходе

Советник заместителя губернатора Нижегородской области на своем автомобиле сбил школьницу на пешеходном переходе, он готов помогать пострадавшей и следствию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

По сведениям ГИБДД, инцидент произошел 13 февраля. Водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе девочку 2006 года рождения, которая переходила дорогу на красный свет. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и закрытым переломом левой лучевой кости.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, за рулем автомобиля находился советник замгубернатора региона Дмитрия Краснова Николай Петров.

«После столкновения водитель остановился, сообщил о случившемся в экстренные службы и оказал ребенку необходимую помощь до приезда бригады медиков», – рассказали в региональном правительстве.

Там добавили, что чиновник не отказался от медицинского освидетельствования и дал все показания полиции, он готов оказать помощь пострадавшей и содействие следствию.